8 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunan sanığa indirimli hapis cezası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2014 yılında 8 yaşındaki kuzeni R.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan S.K., indirimle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, annesi N.K.’nin endişelenerek geçen yıl psikiyatriye götürdüğü kızı R.K., 2014-2015 yılları arasında kuzeni S.K. tarafından birden fazla kez cinsel istismara uğradığını ifade etti. Bu suçlamayı polise bildiren kızın annesi, S.K.’den şikayetçi oldu. S.K., gözaltına alındı ancak olay tarihinde 17 yaşında olduğu için mahkeme tarafından tutuksuz olarak yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

S.K.’ye yöneltilen “çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla ilgili karar duruşması bugün Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada mağdur R.K., tutuksuz sanık S.K. ve avukatlar hazır bulundu. S.K., suçlamaları reddederek, “Bayramlarda sadece babaannemlere giderim. 2014 yılından beri yoğun şekilde çalışıyorum” şeklinde savunma yaptı.

R.K., son istismarın 2015 yılının kış aylarında gerçekleştiğini ifade etti. Şikayetçi anne N.K. ise, “Kızımı psikiyatriye götürünce olayları öğrendim” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, suçun sabit olduğuna kanaat getirerek, sanığın suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle S.K.’ye indirim uygulayarak 10 yıl hapis cezası verdi.