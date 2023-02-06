8 yaşındaki Yakup’tan depremzede yaşıtlarına duygulandıran hediye ve mektup

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin ardından bölgeye gönderilen yardımlar içerisinde Samsun'dan 2'nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Yakup Toyran'ın oyuncak hediyesi ve yazdığı mektup okuyanları duygulandırdı. Toyran mektubunda gücünün yettiğince bir top ve örümcek adam gönderdiğini belirterek, ''Geçmiş olsun ve Rabbim yardımcınız olsun" dedi.

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Türkiye’nin doğu illerinin yanı sıra Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesini de etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, depremzedeler için yurt genelinden yardım malzemeleri gönderilmeye başlandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Yakup Toyran da Bafra Belediyesi’nin yardım merkezine kendisi gibi küçük kardeşlerine gönderilmek üzere top ve örümcek adam oyuncağı gönderdi. Yakup Toyran’ın hediyelerinin yanında, yazdığı mektup ise herkesi duygulandırdı. Küçük yardımsever mektubunda şu ifadelere yer verdi:

* “Sevgili arkadaşım, ben Yakup. Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna gidiyorum. 2. sınıfa gidiyorum.

* Sana bir top ve örümcek adam hediye ettim. Keşke daha çok göndersem ama gücüm buna yetti. Geçmiş olsun ve Rabbim yardımcınız olsun.” DHA

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