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80 saat sonra mucize: 40 yaşındaki kadın kurtarıldı

Hatay'da enkaz altında kalan 40 yaşındaki Selma Hasar, depremden 80 saat sonra sağ çıkarıldı.

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80 saat sonra mucize: 40 yaşındaki kadın kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden Erzurum AFAD, diğer ekiplerle Odabaşı Defne Öğretmenler Sitesi mevkisinde ses aldıkları bir enkazda arama çalışması yaptı. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu 40 yaşındaki Selma Hasar’a ulaştı.

Depremden 80 saat sonra enkazdan kurtarılan Hasar’a olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Hasar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erzurum AFAD ekibi, gönüllülerle birlikte yaklaşık 140 personelle bölgede çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

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