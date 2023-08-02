80 yaşındaki kadın 84 yaşındaki eşi tarafından bıçaklandı
Uşak'ta 80 yaşındaki kadın henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 84 yaşındaki eşi tarafından bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Uşak Atatürk Mahallesi 2. Şeker Sokak’ta yaşayan Y.A. (84) ile eşi N.A. (80) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A. eşini bıçakla yaraladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.A’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Y.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. (AA)