Avukatlar Yargıtay’a doğru yürüyüşe geçti

Barolar Birliği'nin Yargıtay'ın AYM kararına karşı yürüyüş çağrısı üzerine Türkiye'nin 81 ilinden gelen avukatlar Ankara'da toplanarak Yargıtay'a doğru yürüyüşe geçti.

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Cem YILDIRIM

Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi, “yargısal aktivizm” yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu…

Bu kararın ardından avukatlar Ankara’da yürüyüş başlattı.

Atatürk anıtında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete göçünün 85. yılını anma yapan avukatlar ardından yürüyüşe geçti.

Ankara Barosu da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm avukatlara, “Türkiye Barolar Birliği’nin çağrısıyla Türkiye’nin dört bir yanından “Hukukun Üstünlüğü Yürüyüşü” ne katılmak üzere gelen meslektaşlarımızla buluşmak için 9.30 da Ankara Adliyesi önünden yürümeye başlıyoruz” duyurusunda bulundu.