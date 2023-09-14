83 yaşındaki eşini, 32 bıçak darbesiyle öldürmüş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde eşi Gazi Aysay (89) tarafından öldürülen Sıddıka Aysay'ın (83) vücudunda 32 bıçak darbesi tespit edildi.

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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi’nde oturan Gazi Aysay, 12 Eylül’de eşi Sıddıka Aysay’ı henüz bilinmeyen nedenle bıçakladı.

Durum, olay yerine gelen aile yakını tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Ancak Sıddıka Aysay, aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi için Bolvadin Devlet Hastanesi morguna gönderildi ve Gazi Aysay jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

HUZUREVİ İÇİN BAŞVURU YAPMIŞLAR

Gazi Aysay, Alzheimer hastası olduğu iddiasıyla dört ayaklı yürüteçle adliyeye getirildi ve sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Ayrıca, şüphelinin akli dengesinin yerinde olup olmadığını belirlemek için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması kararı verildi.

Olay gününde eve gelen jandarma ekipleri, Gazi Aysay’ı eşinin odasının girişinde bıçakla beklerken buldu.

Sıddıka Aysay’ın yapılan ilk otopsisinde ise vücudunda 32 bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Diğer yandan Gazi Aysay ile Sıddıka Aysay’ın huzurevine yerleşmek üzere başvuruda bulunduğu, heyetten gelecek sağlık raporlarını bekledikleri de öğrenildi. (DHA)