89 saat sonra enkazdan çıkardı, kendi botlarını verdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bina enkazından 89 saat sonra sağ olarak çıkarılan 23 yaşındaki Yiğit Akar'a kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye eri depremzedeye botunu verdi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı ilçede, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak’tan gelen AFAD, Belediye ve Ereğli itfaiye ekiplerince Çamlıca Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Apartmanı enkazında yürütülen çalışmada, 23 yaşındaki Yiğit Akar 89 saat sonra kurtarıldı.

“BİZİM PEDERİN ARABASI”

Kurtarılma sırasında ekiplerin sorularını yanıtlayan Akar, ağrısının bulunmadığını, öğrenci olduğunu söyledi.

Akar, kurtarma ekiplerine ise “Karşı binanın önünde beyaz araba vardı, o ne durumda?” sorusu üzerine ekipler, “Şimdi bir bakarız ona, senin araba mı?” diye sordu. Akar ise “bizim pederin arabası o” şeklinde yanıtladı.

İTFAİYE EKİBİ KENDİ BOTUNU ÇIKARIP VERDİ

Bu sırada Ereğli itfaiyesinde görevli itfaiye eri, depremzede Akar’a kendi botunu verdi. (AA)

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