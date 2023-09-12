89 yaşındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Alzheimer hastası olduğu iddia edilen G.A. (89), eşi Sıddıka Aysay'ı (83) bıçaklayarak öldürdü.
Afyonkarahisar’da gerçekleşen olay, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde meydana geldi. G.A. ile eşi Sıddıka Aysay arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında G.A., eşini bıçakladı.
ALZHEİMER HASTASI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Olayı gören G.A.’nın kardeşi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sıddıka Aysay’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Alzheimer hastası olduğu iddia edilen G.A. ise gözaltına alındı. (DHA)