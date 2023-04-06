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9 kişinin malvarlığının dondurulması kararı kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 9 kişinin malvarlığının dondurulması kararı kaldırıldı.

Yayınlanma: 04:05 - 06 Nisan 2023 Güncellenme:
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9 kişinin malvarlığının dondurulması kararı kaldırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından imzalanan Malvarlığının Dondurulması Kararlarının Kaldırılması Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan karar kapsamında; Rahmi Bıyık, Cemal Uşak, İbrahim Çoban, İsa Teres, Medeni Sayılgan, Musa Çetiner, Şahabettin Çotak, Uğur Dal, Fırat Özgür isimli kişilerin malvarlığının dondurulması kararları kaldırıldı. (DHA)

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