9 milyon liralık sigara operasyonu
İzmir'in Torbalı ilçesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 9 milyon 200 bin TL olan içi doldurulmuş 3 milyon 872 bin 400 makaron ele geçirildi.
İzmir’de Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı ilçesinde piyasaya sürülmeye hazır kaçak tütün bulunduğu bilgisini aldı. Bu bilgi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ilçede bulunan 1 depo ve 2 araçta baskın düzenlendi.
Operasyon sonucunda 3 milyon 872 bin 400 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. İçi doldurulmuş makaronların piyasa değerinin 9 milyon 200 bin TL olduğu tahmin ediliyor. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, operasyon sırasında 3 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)