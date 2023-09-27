9 milyonluk gezi

AKP’li Bursa Yıldırım Belediyesi 9 milyon TL’ye İstanbul gezisi düzenliyor. Geziye 5 bin öğrenci ile 2 bin çalışan katılacak.

Deniz AYHAN

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Kamu kurumları tasarruf genelgesini hiçe sayıyor. AKP'li Bursa Yıldırım Belediyesi de, 8 milyon 988 bin TL'ye İstanbul gezisi düzenliyor. Geziye 5 bin lise son sınıf öğrencisi ve 2 bin belediye personeli katılacak. Belediye yönetimi gezinin amacını “Milli şuuru pekiştirmek, tarihsel bilinci artırmak” olarak açıkladı. İstanbul gezisi için 160 ayrı sefer yapılacak. Gezide Ayasofya Cami, Sultanahmet Cami, Edirnekapı Şehitliği, Mehmet Akif Ersoy'un kabri, Eyüp Sultan Cami, Rami Millet Kütüphanesi, 15 Temmuz müzesi, Nakkaştepe Millet Bahçesi, Çamlıca Camii ziyaret edilecek. Konuklar 4 yıldız ve üzeri otellerde konaklayacak.

AKP'Lİ ŞİRKETE GİTTİ

Tasarruf genelgesiyle belediyelerin hediye vermesi de yasaklanmasına rağmen, gezide katılımcılara bez çanta içerisinde kupa bardak, seramik Yeşil Türbe veya Cumalıkızık figürlü anahtarlık, uçlu kalem seti, limon kolonyası hediye edilecek. Belediyenin 1 Eylül'de düzenlediği ihale 8 milyon 988 bin TL'ye Bilir Turizm ve Danışmanlık Şirketi'ne gitti. 21 Eylül'de sözleşme imzalandı. Bilir Şirketinin sahibi olan Ali Bilir, AKP Beykoz İlçe Başkan Yardımcılığı ve Beykoz Belediye Meclis Üyeliği yapmıştı. Şirket, 200 milyon lira değerinde çok sayıda ihale aldı.