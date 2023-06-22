AB kapısı kapandı

İktidarın bir dönemler her fırsatta dile getirdiği ‘Vizesiz Avrupa’ vaadi hayal oldu. Avrupa Birliği ülkelerinin 2004’te yüzde 4 olan vize talebini ret oranı, geçen yıl yüzde 50’yi aştı.

Veli TOPRAK

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İktidar Türk vatandaşlarının Ekim 2016'dan itibaren Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat edebileceklerini açıkladı. Aradan 7 yıl geçti, vizesiz Avrupa hayal olduğu gibi AB ülkeleri ile ABD ve Kanada'dan gelen “Ret” yanıtları yüzde 50'yi geçti. Vize başvurusunda bulunan her 2 Türk vartandaşından birine olumsuz yanıt veriliyor. Türk vatandaşlarının, AB ülkelerine yaptığı vize başvurularının ret oranları giderek arttı. 2004 yılında sadece yüzde 4 olan ret oranı, 2022'de yüzde 50'yi geçti. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, eğitim, sağlık, iş ve fuar için yüzbinlerce kişinin vize beklediğini, ret cevabı alanlar arasında sanatçı ve gazetecilerin de olduğunu söyledi.

AB ADAYI OLMAYAN ÜLKELER

Çakırözer TBMM'de vize konusundaki Meclis Araştırma önergesi ele alınırken, yaşanan sıkıntıyı şöyle anlattı:

“2022'de 3,5 milyon yurttaşımız, Avrupa ülkeleri, ABD ve Kanada başta olmak üzere yurt dışına çıkmak için vize başvurusunda bulundu'' dedi ve şunları söyledi: “Vize bekliyorlar ve ret cevabı alıyor. Sanatçısı, gazetecisi; Tolga Çevik, Özcan Deniz, Volkan Konak, Onur Akın, Altan Sancar, Deniz Türkali, burs kazanan öğrenciler, konferans daveti alan hocalar, bağlantı yapacak ihracatçılar, Cihangir Muhtarı bile var, düğününü kaçıran polis de var. Bizim gibi AB adayı olan Kuzey Makedonya, Karadağ, Moldova, Sırbistan ve Ukrayna ile AB adayı dahi olmayan Gürcistan, Bosna Hersek gibi onlarca ülke vatandaşı Avrupa'ya serbest giriyor. Ama aynı vize kolaylığı Türk vatandaşlarından esirgeniyor. Hani 1 Temmuz 2016'da vizesiz seyahat başlayacaktı?”

2 NEDENLE REDDEDİLİYOR

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise vize başvurularının kabul edilmeme nedenlerini şöyle anlattı: “İki temel sebep var. Avrupa ülkeleri Türk vatandaşlarının geri dönmeyeceği konusunda ciddi kaygılara sahipler. ‘Gelirler ama geri dönmezler' diye endişe ediyorlar. İkinci neden ise mülteciler… Güzel ülkem 10 milyondan fazla mültecinin işgali altındaysa, üstelik bunların bir kısmı askeri eğitim almış Afganlılar ise ve siz iktidar olarak bu kişilerin isimlerinin e-devlet üzerinden bir tuşla değiştirebilme kolaylığı getiriyorsanız Avrupalı da durumu görüp kendine göre önlemini alıyor.”