ABB: Malzeme depolarımız dolduğu için destek organizasyonlarına ara veriyoruz
Ankara Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesine gönderilmek üzere yardımların toplandığı depoların tamamen dolduğu, destek organizasyonuna bir süre ara verileceğini duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açklamada, “Malzeme depolama alanlarımızın kapasitesi tamamen dolduğu için Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiğimiz destek organizasyonuna bir süre ara veriyoruz. Kamyon ve tır tedarik etmek isteyen vatandaşlarımız Başkent 153 hattından bizlere ulaşabilirler. Bundan sonraki süreçte talepler tekrar sizlere duyurulacaktır. Yaralarımızı hep birlikte saracağız” denildi.