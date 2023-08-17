ABB’den açıklama: 65 yaş üstü ücretsiz kartların iptal edildiği iddiaları doğru değil

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “Belediyenin halk otobüsü esnafına serbest kart için yaptığı ödemeyi geri çekmesi nedeniyle serbest kartla ücretsiz seyahatin sona erdiği” iddialarına yanıt verdi. ABB'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

* Bazı art niyetli kişiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs ve metrolarda 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz kartlarını iptal etme kararı aldığını yaymaktadır. Bu yalandır. Ücretsiz taşıma yetkisi kanunla belirlenmektedir. Belediyemizin böyle bir kararı bulunmamaktadır.

* Özel Halk Otobüsleri, kötü ekonomi, artan maliyetler ve mazot fiyatları nedeniyle Tüm Türkiye'de ücretsiz taşıma hizmetini ekim ayında durdurma kararı almıştır.

* Özel Halk Otobüsleri, ücretsiz taşıma karşılığında talep ettikleri destekleri Bakanlıklardan alırlarsa bu kararı uygulamayacaktır. Bu kararın Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgisi bulunmamaktadır.

KARARIN NEDENİ ABB’NİN DESTEĞİ KESMESİ DEĞİL

ABB'nin konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı ise şöyle:

* Ankara’da değil tüm Türkiye’de bu karar alındı. Kararı alan ABB değil, Özel Halk Otobüsleri Birliği. Kararın nedeni ABB’nin desteği kesmesi değil, ekonominin kötü olması ve artan mazot fiyatları.

* Kararı alanların talepleri, ücretsiz binen vatandaşlar için Bakanlık tarafından verilen desteğin artırılması. Ücretsiz taşıma yetkisi kanunla belirlenmektedir. Buna Belediye müdahale edemez. Çamur, yine atanın eline bulaşmıştır. (ANKA)