ABD savaş gemisi USS Nitze, İstanbul’da

İstanbul'da gelen ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitze (DDG 94) basına gezdirildi.

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USS Nitze, Dolmabahçe yakınlarına demirledi. Gemiye, ABD bayrağının yanı sıra Türk bayrağı da çekildiği görüldü.

Basın turunun ardından ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve USS Nitze komutanı Katie Jacobson basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Flake, ABD ve Türkiye’nin NATO’nun iki büyük müttefiki olduğunu belirtti.

Jacobson ise İstanbul’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, Türkiye’nin çok değerli bir müttefik olduğuna vurgu yaptı.

340 mürettebatı bulunan geminin bugün İstanbul’dan ayrılacağı ancak bölgede birkaç gün daha kalacağı bildirildi. (AA)