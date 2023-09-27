ABD’den iki Türk şirketine daha yaptırım kararı

ABD, 14 Eylül'de açıkladığı kararlarının ardından aralarında iki Türk şirketinin de bulunduğu yeni yaptırımları açıkladı. Şirketlerin İran'ın İHA programına katkı sağladığı iddia ediliyor.

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ABD Maliye Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Dairesi (OFAC), İran’ın insansız hava aracı (İHA) programına katkı sağladığı gerekçesiyle aralarında Türkiye’den de iki şirketin bulunduğu bir grup şirket hakkında yaptırım kararı aldı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Türkiye’den Dal Enerji Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Anka Port İç ve Dış Ticaret İnşaat Lojistik Sanayi Limited Şirketi’nin dahil edildiği yaptırım kararıyla alakalı olarak şu bakanlıktan açıklama yapıldı:

“İran yapımı İHA’lar Rusya’nın Ukrayna saldırılarının kilit araçlarından biri olmaya devam ediyor. Bu İHA’lar Ukrayna vatandaşlarını korkutan ve kritik altyapıyı hedef alan saldırılarda kullanılıyor. ABD, müttefikleri ve ortaklarıyla istişare halinde, İran’ın Rusya’ya İHA tedarikini yaygınlaştırmasına katkı sağlayanları, bunların Ortadoğu’daki temsilcilerini ve istikrarsızlığa neden olan diğer paydaşları sorumlu tutmaya ısrarla devam edecektir.”

EYLÜLDE İKİNCİ YAPTIRIM KARARI

ABD yönetimi, 14 Eylül'de beş Türk şirketi ve bir Türk vatandaşına, Rusya'nın ambargoları delmesine ve Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşına yardımcı olma suçlamalarıyla yaptırım koymuştu.

ABD, 19 Eylül'de de İranlı uçak üretim şirketiyle bağlantılı olan Türk, Çinli ve Rus kuruluşlara yaptırım getirmişti. Yaptırım listesine Türkiye’den iki ismin eklendiği öğrenilmişti.

Bu kararın ardından bir ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada “Son 18 aydır Türk hükümetiyle ve özel sektörle kaygılarımızı paylaştık ve ambargo koyduklarımızla iş yapmalarının önemli bir risk oluşturduğunu anlattık” demişti.