Abdi İpekçi ölüm yıl dönümünde anıldı

Milliyet gazetesi genel yayın yönetmeni iken Mehmet Ali Ağca tarafından katledilen Abdi İpekçi, 44 yıl önce öldürüldüğü yerde gazeteciler tarafından anıldı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Nişantaşı Abdi İpekçi Anıtı önünde toplanan gazeteciler 44 yıl önce öldürülen Abdi İpekçi'yi karanfillerle andı.

“İPEKÇİ PROFESYONEL GAZETECİLİKTE ISRAR ETTİ”

Anma etkinliğinde konuşan Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Başkanvekili ve Türkiye Gazeteciler Sendikası yöneticisi Mustafa Kuleli, İpekçi'nin ülke ne kadar kutuplaşmış olursa olsun yansız ve ilkeli gazetecilikten asla taviz vermediğini belirterek “Abdi Başkan tarafgirliğin getireceği alkışlara minnet etmedi. Bir siyasi kampın sözcülüğüne, kahramanlığına soyunmadı. Hamasetin ve sloganların her yanı sardığı 1954-1979 döneminde dahi profesyonel gazetecilikte ısrar etti” dedi.

“EVLATLARIN SENİ UNUTMAYACAK”

Genel başkanlığını yaptığı Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) Abdi İpekçi'nin yolundan ayrılmayacağını vurgulayan Kuleli “Onun gibi dürüst, yenilikçi ve dünyalı olacağız; çok seslilik ve demokrasiyi savunacağız. Seninleyiz Başkan. Evlatların seni unutmayacak” ifadelerini kullandı.

“İPEKÇİ ÜLKEMİZDE GAZETECİLİĞİ ÇAĞDAŞTIRAN BİR İSİMDİ”

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Başkan Yardımcısı Emre Kızılkaya da Abdi İpekçi'nin ülkemizde gazeteciliği çağdaşlaştıran isim olduğunun altını çizdi: “IPI, İpekçi’nin ölümünün, sadece Türkiye için değil, özgür dünya için de telafisi imkânsız bir kayıp olduğunu vurgulamıştı. Onu bir kez daha saygıyla anıyoruz.”

212'NİN MİMARI

1961 yılından, öldürüldüğü 1 Şubat 1979 tarihine kadar Milliyet gazetesinin genel yayın yönetmeni ve başyazarı olan Abdi İpekçi; Gazeteciler Sendikası'nın başkanlığını, Gazeteciler Cemiyeti ve IPI başkan yardımcılığını, Basın Şeref Divanı'nın genel sekreterliğini yapmıştı. İpekçi, gazetecilere önemli haklar kazandıran 212 Sayılı Yasa'nın da mimarlarındandı.

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