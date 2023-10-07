ABD’li pilot, Fethiye’de hayatını kaybetti
Muğla’nın Fethiye ilçesinde iniş sırasında paraşütün kontrolünü kaybederek yere çakılan ABD’li yamaç paraşütü pilotu yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde dünyaca ünlü Babadağ yamaç paraşütünün bin 900 metre pistinden atlayan ABD'li Russelleric Biggs, bir süre gökyüzünde uçtuktan sonra inişe geçtiği sırada paraşütün kontrolünü kaybederek Tabiat Parkı'nın otoparkına çakıldı.
Doktorların müdahalesine rağmen Biggs hastanede yaşamını yitirdi.
Biggs'in paraşütü ile düşme anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.