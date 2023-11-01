ABD’nin bombardıman uçakları, İncirlik’e geldi

Adana'da İncirlik Hava Üssü'ne ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 9. Seferi Bombardıman Filosu'na bağlı B-1B bombardıman uçakları geldi. Eğitim için bölgede olan uçaklara motorlar halen çalışırken yakıt ikmali yapıldı.

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B-1B bombardıman uçakları, iki saatten daha kısa bir süre İncirlik Üssü’nde kaldı. Bu süre zarfında, uçaklar Türk Hava Kuvvetleri’nden F-16 savaş uçaklarıyla ortak eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

ABD Hava Kuvvetleri 9. EBS Komutanı Yarbay Stillwell, “Türk Hava Kuvvetleri ortaklarımızla yaptığımız ekip çalışması, NATO havacılarının müşterek çalışmasını ve profesyonelliğini ortaya koydu” dedi.

ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üssü Kanat Komutan Yardımcısı Albay Robert Schoeneberg de, “İncirlik’teki bu tarihi sıcak yakıt ikmali operasyonunu desteklemekten ve anmaktan heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Schoeneberg, bunun, “üssün benzersiz yetenekleri ve stratejik konumunu gösterdiğini” vurguladı.

Uçaklar, İncirlik’e uzun süredir planlanan bombardıman görev gücü eğitim misyonu kapsamında geldi.

Türkiye’nin en büyük askeri tesislerinden biri olan İncirlik Üssü, NATO’nun en önemli üslerinden birisi. Üs, acil durum operasyonları ve NATO entegrasyonu için önemli bir merkez. (AA)