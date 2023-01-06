Abdulhamid Han Parkı’ndaki tuğra, Sultan 5. Mehmet Reşat’ın çıktı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, 2018 yılında AKP’li Bozüyük Belediyesi tarafından yaptırılan Sultan Abdülhamid Han Parkı'na konulan tuğranın Sultan 5. Mehmet Reşat’a ait olduğu ortaya çıktı. Şu an CHP’de olan belediyenin başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Abdulhamid Han Parkı’ndaki tuğranın en kısa sürede doğru tuğra ile değiştirileceğini söyledi.

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, dönemin AKP'li Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından, Yenidoğan Mahallesi Manişar Mevkii’nde park yaptırıldı. 2018 yılı Haziran ayında açılışı yapılan parka, belediye meclis üyeleri tarafından Abdulhamid Han Parkı adı verildi.

Yaklaşık 3,5 milyon liraya mal olan 9 bin 600 metrekarelik Abdulhamid Han Parkı'na o dönemde Abdulhamid Han'a ait olduğu gerekçe ile tabelaya tuğrası da konuldu. Ancak konulan tuğranın Abdulhamid Han'a ait olmadığı ve 5. Mehmet Reşat'a ait olduğu ortaya çıktı.

YANLIŞI TARİHÇİ ORTAYA ÇIKARDI

Abdulhamid Han Parkı'ndaki tuğranın kendisine ait olmadığı, CHP'li Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu arayan bir tarihçi tarafından ortaya çıktı. Yanlışın en kısa sürede düzeltileceğini ifade eden Başkan Bakkalcıoğlu şunları söyledi:

“Abdulhamid Han Parkı'nda yaşanan hata, ayıplı bir hata. Bildiğiniz gibi Manişar bölgemizde çok güzel bir tesis var geçmiş dönemde yapılan. Bu tesisin adı geçmiş dönem Belediye Meclisince Abdülhamid Han Parkı olarak konmuş ve tuğra konmuş üzerine. Beni bir tarihçi aradı.

Telefonda, ‘2018 yılında çekilmiş bir fotoğraf gördüm. Bir tesisinizde Sultan Abdülhamid Han'ın ismi var. Ama ne yazık ki üzerindeki tuğra onun değil. Sultan 5. Mehmet Reşat'ın tuğrası. Bu ayıptır, lütfen düzeltin' dedi.

Bu beni çok üzdü. Tabi tüm tarihimize sahip çıkmak hepimizin görevi, Abdülhamid Han'ın doğru tuğrasını oraya düzeltip biz asmayı görev bileceğiz. Ama şunu da söylemek isterim. Osmanlı Dönemini tüm hatalarıyla mangalda kül bırakmadan savunmaya çalışan eski dönemdekiler bu ayıptan dolayı utanmalılar sizin kaşınıza çıkarken.”