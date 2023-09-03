Ablasını dövdüğü için eniştesini öldürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı eniştesi Hüseyin Yaşar'ı (43) öldüren Recep A., polisteki ifadesinde ablasının eniştesi tarafından dövüldüğünü belirterek, "Bu konu hakkında konuşurken aramızda tartışma çıktı ve onu vurdum" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Ahmet Ziya Sokak’taki 3 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Hüseyin Yaşar, eşinin kardeşi Recep A.’ya mesaj atıp, konuşmak için eve çağırdı.

Evde ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Recep A., Hüseyin Yaşar’ı tabanca ile vurup, kaçtı. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden Yaşar, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Polis, kaçan Recep A.’yı olay yerinden 1 kilometre uzakta yolda yürürken yakaladı. Gözaltına alınan Recep A. ifadesinde, ablasının eniştesi tarafından dövüldüğünü belirterek, “Ablam eniştem ile ayrılma aşamasındaydı. Ablam bu nedenle bana sığındı. Olay günü, bu konu hakkında konuşurken aramızda tartışma çıktı ve onu vurdum” dedi. Soruşturma sürüyor. (DHA)