Ablasının katili için pusuda beklerken yakalandı
Diyarbakır'da polisin adliye çevresinde şüphe üzerine durdurduğu 29 yaşındaki H.G.'nin üzerinden 1 tabanca ile 3 dolu şarjör çıktı. Yapılan incelemede H.G.'nin dün eşi tarafından öldürülen Ayşe Altan'ın kardeşi olduğu ve adliyeye çıkarılacak eniştesini öldürmek için beklediği anlaşıldı.
Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi’nde 4 çocuk annesi Ayşe Altan, eşi Abdülhamit Altan tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Ayşe Altan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemelerin ardından Altan’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
MARDİN’DE YAKALANDI
Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdülhamit Altan’ın Mardin’e kaçtığını belirledi. Polisin, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, olayda kullanılan silahla yakaladığı şüpheli gözaltına alındı.
Çiftin 4 çocuğu ise yakınlarına teslim edildi. Ayşe Altan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.
ADLİYEDE PUSUDA YAKALANDI
Diyarbakır Adliyesi çevresinde görevli Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timleri dün hareketlerinden şüphelendikleri 1 kişinin üzerinde arama yaptı. Aramada 1 tabanca ve 3 dolu şarjör ele geçirildi.
Şüpheli H.G.’nin, eşi Abdülhamit Altan tarafından öldürülen Ayşe Altan’ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.
Şüphelinin ablasını öldüren eniştesini vurmak için beklediği öğrenildi. H.G. emniyete götürülürken, Abdülhamit Altan’ın işlemleri devam ediyor.
İNTİHAR ETMEYİNCE ÖLDÜRMÜŞ
Abdülhamit Altan, işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Altan’ın verdiği ifadede, yaşadıkları tartışmanın ardından eşinden intihar etmesini istediğini, etmeyince de öldürdüğünü söylediği öğrenildi.