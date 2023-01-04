AB”nin yardım paralarını PKK’ya aktarmakla suçlanan dernek üyeleri hakim karşısında

Avrupa Birliğince (AB) kabul gören projeler çerçevesinde gönderilen yardım paralarını terör örgütü PKK'ya aktardıkları iddia edilen Göç İzleme Derneği (GÖÇİZDER) üyesi 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen duruşmaya, 13’ü tutuklu 19 sanık ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, sanık avukatlarının bir üst mahkemeye yaptıkları “reddi hakim” talebinin kabul edilmediğini bildirdi.

Duruşmada söz alan tutuklu sanıklardan Cihan Kartal, kısa süre önce ameliyat olduğu için duruşmaya gelirken zorlanıp rahatsızlandığını söyledi. HDP üyesi olduğunu belirten Kartal, GÖÇİZDER çalışanı olmadığını savundu.

Kartal, cezaevindeki tutuklulara para gönderdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, hesabına gelen paraların yaptığı inşaat işlerinden kaynaklandığını iddia etti.

Sanık Kartal, bu nedenle hesap hareketlerinin en az iki yıl öncesine kadar incelenmesini talep ettiğini söyledi.

Tutuklu sanık Berkant Yılmaz ise GÖÇİZDER’in olduğu yerde iş yerinin bulunduğunu, sivil toplum çalışmalarına önem verdiği için derneğe katıldığını anlattı.

Pandeminin başlamasıyla ticaretle uğraştığı için ekonomik sıkıntıya düştüğünü anlatan Yılmaz, katkı sağlamayacağını düşünerek dernekten ayrıldığını iddia etti.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan ve bu dava dosyasıyla birleştirilen “terör örgütü propagandası yapmak” suçuna ilişkin paylaşımları hatırlamadığını, bu paylaşımlarda etiketlenmiş olabileceğini ifade eden Yılmaz, bahsi geçen hesapların kendisine ait olduğunu dile getirdi.

Tutuklu sanık Erhan Örs de iddianamede “yasaklı belgesel” olarak geçen belgeselin kurgucusu olduğunu kaydederek, belgeselin içeriğine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini, belgesel yapımında “örgütsel belgesel” diye bir tanım olmadığını söyledi.

Örs, GÖÇİZDER’in tasnif ve arşivleme gibi dijital işlerinin şirketi tarafından yapıldığını ve bundan ödeme aldığını kaydetti.

İnsan hakları savunucusu ve sosyal hizmet uzmanı olduğunu belirten tutuklu sanık Bilal Yıldız, mesleği gereği kamu kurum ve kuruluşlarıyla da temas içinde olduğunu dile getirdi.

Yalnızca hak savunucusu olduğu için yargılandığını öne süren Yıldız, 7 ay 1 gündür tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmada savunma yapan diğer tutuklu sanıklar tahliye talep ederken, tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme, savunmaların alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Avrupa Birliğince kabul görülen projeler kapsamında GÖÇİZDER’e yüksek meblağlarda döviz yardımında bulunulduğu belirtiliyor.

Söz konusu paraların terör örgütü PKK/KCK adına Türkiye’de faaliyet yürüten örgüt mensuplarının finansmanında kullanıldığı aktarılan iddianamede, eylem ve etkinliklerde kullanılan materyallerin maliyesinin de bu kanaldan sağlandığının değerlendirildiği anlatılıyor.

İddianamede 22 sanık hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6’şar aydan 15’er yıla kadar, 1 sanık için de “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” suçundan 8 yıl 9 aydan 23 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. (AA)