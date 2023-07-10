Aç bırak biat etsin cahil bırak itaat etsin

AKP iktidarının 21 yılda önce toplumu yoksullaştırdığını, ardından milyonların içinde bulunduğu derin yoksulluktan nemalandığını belirten CHP Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız, durumu yazar Aziz Nesin’in tespitiyle özetledi.

Zekeriya ALBAYRAK

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CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AKP iktidarının 20 yılını “İktidar önce toplumu yoksullaştırdı sonra da bu yoksulluğu hem yönetti hem de bu yoksulluktan nemalandı” diye tarif etti ve Aziz Nesin'in şu sözlerini hatırlattı: “Aç bırak itaat etsin, cahil bırak biat etsin.”

CHP'li Mehmet Tahtasız, AKP'nin ‘yoksulluk' üzerinden izlediği politikayı şöyle anlattı:

– AKP iktidara geldiğinde 1 milyon vatandaşımız sosyal yardımlardan yararlanıyordu. Bugün itibarıyla 14 milyon vatandaşımız, yaşamını sosyal yardımlar ile sürdürmeye mecbur bırakıldı. Öyle ki 2023 yılında sosyal yardım harcamalarının 258 milyar TL'ye çıkarıldı. Vatandaşlarımız kömüre, makarnaya, yaşlılık, dul, yetim ve engelli aylığına muhtaç edildi.

– Verilen bu yardımlarla kimsenin geçinmesi mümkün değilken ‘aman yardımlarımız kesilmesin' düşüncesiyle yoksullaştırdığı halkımızdan oy devşirdi. Halkı kuru soğana, ekmeğe muhtaç eden iktidar, milleti zam ve vergilerle yoksullaştırmayı sürdürüyor.

PELİN BATU PAYLAŞMIŞTI

Tarihçi ve oyuncu Pelin Batu, 2021'de dolar kuru 15 liraya ulaşınca yazar Aziz Nesin'in “Aç bırak itaat etsin, cahil bırak biat etsin” sözlerini hatırlatmıştı. Sosyal medya hesabından Nesin'in sözlerini dolar etiketiyle paylaşan Batu, ekonomiyi ve döviz kurlarını eleştirmişti.

3-5 diş sarımsak bulabilmek için kabuk yığınını karıştırdılar

Ekonomik krizin vurduğu Türkiye'de derin yoksulluk görüntüleri yürekleri burkuyor. “Yoksulluğun fotoğrafı” denilebilecek görüntülerden biri Gaziantep'ten geldi.

Gaziantep'in Binevler Mahallesi'ndeki Uzay Çatılı Pazarı'nda bir pazarcı esnafı fiyatı 20 ile 40 lira arasında değişen sarımsakları sattıktan sonra, tezgahında kalan artıkları ve kabukları yere döktü.

Kısa süre sonra pazar alışverişine çıkan 3 kadın artıkların yanına geldi. Kadınlar yere dökülen artıkların başına çökerek, kabuk yığınının arasında bulabildikleri diş sarımsakları ayıklamaya başladı.

Dakikalarca aradıktan sonra buldukları 3-5 diş sarımsağı poşetlerine koyup pazar yerini terk etti. Ahmet KAYA/SÖZCÜ