Acı haber geldi! 3 çocuk feci şekilde can verdi

Kırıkkale'de Kızılırmak Nehri'ne girip gözden kaybolan 3 çocuk için ekipler harekete geçti. Dalgıçların da katıldığı arama kurtarma çalışmalarında 3 çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı.

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Kırıkkale’de Irak uyruklu 3 çocuk, Bahşili ilçesindeki piknik alanında öğle saatlerinde kıyafetlerini çıkarıp, Kızılırmak Nehri’ne girdi.

Çocuklar bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

DALGIÇLAR DA DESTEK VERDİ

Dalgıçlar, suya girerek arama çalışması başlattı. Bir süre sonra çocuklardan M.S.H.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cesedi nehirden çıkarılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Diğer 2 çocuğu arama çalışmaları devam etti.

KAÇAN TOPU ALMAK İÇİN GİRDİKLERİ İDDİASI

Çocukların futbol oynadıkları sırada suya kaçan topu almak için nehre girdiği iddia edildi. Önce çocuklardan birisinin nehre girdiği, sonra da diğer ikisinin peşinden gittiği ileri sürüldü. Çocukların peşinden gittiği iddia edilen top, açıkta suyun yüzeyinde görüldü.

İKİSİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kaybolan 2 çocuk için başlatılan arama çalışmasına Ankara Emniyet Müdürlüğü su altı arama ve kurtarma ekibi de katıldı.

Yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından Hamadi Mohammed Hamad (16) ve Omar Mohammed’in (15) de cansız bedenlerine ulaşıldı. Çocukların cesedi, otopsi yapılmak üzere Kırıkkale Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. (DHA)

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