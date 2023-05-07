Acı haberi MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde silah kazasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in şehit olduğunu açıkladı.

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Bahar Kalkanı bölgesinde 1 asker şehit oldu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, “Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir üs bölgemizde 7 Mayıs 2023 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

ACI HABER AİLEYE ULAŞTI

Biri kız 3 çocuk babası Biyami Sevim ve anne Meryem Sevim’in oğullarının şehadet haberini ziyarete gittikleri İstanbul Esentepe’de oturan diğer oğulları Necdet Sevim’in evinde aldıkları öğrenildi.

20 GÜN ÖNCE İZNE GELMİŞ

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Sevim’in 20 gün önce memleketi Aksaray’ın Ortaköy ilçesi Satansarı köyüne gelerek ailesini ziyaret ettiği öğrenildi. Bekar olan şehit Sevim’in cenazesinin yarın ikindi namazı sonrası Satansarı köyünde defnedilmesi bekleniyor.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesabından “Aksarayımızın evladı P. Uzm. Çvş.Mehmet Sevim, Suriye-İdlib İştebrak Üs Bölgesinde şehit olmuştur. Allah, rahmet etsin. Şehidimizin mekanı cennet, makamı âli olsun. Ailesine, yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” mesajıyla acı haberi duyurdu. (DHA)

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