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Acı haberler peş peşe geldi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize giren Muhammet Cebrail Kozan (14), dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Ağrı'da da serinlemek için dereye giren Muhammed Söğüt (18), hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 17:45 - 17 Eylül 2023 Güncellenme:
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Acı haberler peş peşe geldi

Sakarya’da Karasu ilçesine Muhammet Cebrail Kozan, serinlemek için denize girdi. Kozan, bir süre sonra dalgalara kapılarak kayboldu.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Durumu fark eden diğer vatandaşlar, polise haber verdi. Bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, Kozan’ın bulunması için çalışma başlattı.

MUHAMMED HAYATINI KAYBETTİ

Ağrı’ya bağlı Eğribelen köyünden geçen dereye serinlemek için giren Muhammed Söğüt, suda bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması ile sudan çıkarılan Muhammed Söğüt, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Söğüt, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. (DHA)

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