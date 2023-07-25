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Acil serviste silahlı saldırı: 5 yaralı

Rize'de acil serviste bir kişinin etrafa silahla ateş etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 21:31 - 25 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Rize Devlet Hastanesi’nin acil servisine gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, silahla etrafa ateş etti. Aralarında bir polis ve jandarmanın da bulunduğu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerinden ayrılıp Cumhuriyet Caddesi istikametine kaçan şüpheli, polis tarafından vatandaşların da yardımıyla yakalandı.

Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (AA)

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