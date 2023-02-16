Adalet Bakanı Bozdağ: Sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalar hakkında konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, "İnşasında, denetiminde, kullanımında sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir" ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Bozdağ, depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 245 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 54 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
Depremde yıkılan binalar ile ilgili Bozdağ, “Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis’te delil tespit işlemleri tamamlanmıştır. Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır” dedi.