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Adalet Bakanı Bozdağ: Sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalar hakkında konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, "İnşasında, denetiminde, kullanımında sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir" ifadesini kullandı.

Yayınlanma: 18:53 - 16 Şubat 2023 Güncellenme:
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Adalet Bakanı Bozdağ: Sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir

Adalet Bakanı Bozdağ, depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 245 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 54 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Depremde yıkılan binalar ile ilgili Bozdağ, “Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis’te delil tespit işlemleri tamamlanmıştır. Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır” dedi.

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