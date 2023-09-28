Adalet Bakanı Tunç: AİHM’in yetkisini aştığını görüyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AİHM'in, FETÖ üyeliğinden tutuklu bir kişinin başvurusunda Türkiye aleyhine verdiği ihlal kararını eleştirdi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi’nde infaz koruma memurlarının yemin törenine katıldı. Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) FETÖ üyeliğinden tutuklu bir kişinin başvurusunda Türkiye aleyhine verdiği ihlal kararını sert sözlerle değerlendirdi:

– AİHM kararında ByLock’un tek başına suç unsuru olmayacağına yönelik değerlendirme var, Kanunsuz suç olmaz ilkesinden hareketle verdiği ihlal kararında. Bylock’un, özellikle bir şifre verilmesi ve bu şifreden ByLock yazışmaları, kimlerle irtibat kurduğuna ilişkin Yargıtay içtihatları bu yönde.

ÜLKELERİN MİLLİ YARGILARINA MÜDAHALE

– Bu içtihatları, özellikle yargı uygulamamızı dikkate almadan bir karar verildiğini görüyoruz. Burada delil değerlendirmesi yaparak ülkelerin milli yargılarına bir müdahale olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yetkisini de aştığını görüyoruz. Sadece o dosya bakımından verilen bir karar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü her dosyanın kendi özelliği farklıdır.

– Her yargılanan kişinin özellikle toplanan deliller bakımından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla bir emsal karar teşkil etmeyeceğini düşünüyoruz. İncelemelerimiz devam ediyor. Savunmamızı verdik.

– Sanığın Türkiye’de iki yakalama kararı bulunan yurt dışına kaçan bir kişi tarafından temsil edilmesine de itiraz ettik. AİHM bunu dikkate almadı. Yanlış bir uygulama olduğunu ifade etmek lazım. Karar, gerekçeleriyle ortaya çıktığında daha detaylı açıklama yapabiliriz.

AİHM, FETÖ üyeliği suçuyla meslekten ihraç edilip tutuklanan Yüksel Yalçınkaya’nın başvurusu sonrası Türkiye aleyhine “ihlal kararı” vermişti.

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