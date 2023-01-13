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Adalet Bakanlığı kadına şiddet suçları için genelge yayınladı

Adalet Bakanlığı tarafından, kadına yönelik şiddet suçlarında mağdur beyanlarının bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından alınmasına yönelik genelge yayınlandı.

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Adalet Bakanlığı kadına şiddet suçları için genelge yayınladı

Adalet Bakanlığı, kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarında görevli Cumhuriyet savcılarının zorunlu durumlar dışında farklı işlerde görevlendirilmemesi ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına doğrudan yapılan şikayetlerde mağdurun beyanının bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından alınmasına yönelik genelge yayımladı.  (DHA)

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