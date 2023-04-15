Adana’da 4.2 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre derinliği 7,0 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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AFAD verilerine göre saat 12.37'de Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklarken depremin merkez üssü olarak Aksaağaç gösterdi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER