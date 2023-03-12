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Adana’da 4.4 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saim Bey ilçesinde saat 15.31'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Adana’da 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Adana’nın Saimbeyli ilçesinde yerin 7.7 kilometre derininde 4.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

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