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Adana’da korkutan deprem (Son depremler)

Adana'nın Yüreğir ilçesinde saat 22.35'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

Yayınlanma: 22:42 - 11 Mart 2023 Güncellenme:
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Adana’da korkutan deprem (Son depremler)

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adana’da saat 22.35’te deprem oldu. Yüreğir ilçesindeki deprem 4 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD’ın açıklamasına göre, deprem yerin 6.88 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ: DEPREM 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi ise depremin Ceyhan ilçesinde, 4.1 büyüklüğünde ve yerin 5.7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

Depremin kentte kısa süreli paniğe neden olduğu öğrenildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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