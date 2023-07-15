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Adana’da “Güneşe ateş etmeyiniz” anonsu

Yurt genelinde etkili olan Afrika sıcakları, sıcağın başkenti olarak bilinen Adana'da vatandaşları canından bezdirecek noktada seyrederken, belediye ekipleri de ilginç anonslarla vatandaşları uyardı.

Mehmet SERBES
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Adana’da “Güneşe ateş etmeyiniz” anonsu

Yurt genelinde etkili olan Afrika sıcakları, sıcağın başkenti olarak bilinen Adana’da vatandaşları canından bezdirecek noktada seyrediyor.

Belediye ekipleri de ilginç anonslarla vatandaşları uyarıyor.  Seyhan Belediyesi ekipleri, vatandaşları, “Yurt genelinde etkili olan yüksek hava sıcaklıklarından dolayı zorunlu olmadıkça lütfen dışarı çıkmayınız, güneşe ateş etmeyiniz, kanallarda çimmeyiniz” uyarısında bulundu.

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