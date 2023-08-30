Abone Ol

Adana’da ilginç anlar! ‘Örümcek Adam’ı gören şok geçirdi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde "örümcek adam" kostümlü kişinin tavanında yolculuk yaptığı hafif ticari aracın sürücüsüne para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

Yayınlanma: 20:53 - 30 Ağustos 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ulucami Mahallesi Abidinpaşa Caddesi’nde seyir halindeki 01 FK 088 plakalı hafif ticari aracın tavanında yolculuk eden “örümcek adam” kostümlü bir kişiye ait görüntülerin yayınlanması üzerine araştırma başlattı.

Kimliği belirlenen sürücüye 1300 lira para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi. (AA)

Adana'da dehşet! Aile yemeğinde ortalık karıştıİlginizi ÇekebilirAdana'da dehşet! Aile yemeğinde ortalık karıştı
Adana Emniyet para trafik
X Reklam