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Adana’da korkutan deprem

Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 17:46 - 16 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Adana’da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi, Adana’nın Aladağ ilçesinde, saat 17.36’da 4.6 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

Aladağ’ın Yetimli mahallesindeki depremin derinliğinin 5 kilometre olarak ölçüldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

Deprem başta Niğde, Osmaniye ve Kayseri olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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