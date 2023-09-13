Adana’da orman yangını çıktı
Adana'nın Feke ilçesinde, Konakkuran Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangın, sabah saatlerinde Konakkuran Mahallesi İmirömer Karadut mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 arasöz, 2 su tankeri, 2 helikopter ve orman işçileri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. (DHA)