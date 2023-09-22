Adana’da ‘Şirinler’ çetesine operasyon: 15 gözaltı
Adana'da 'Şirinler' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte Şirinler çetesi olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu örgüte üye 15 şüpheli tespit edildi.
Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından, kentte 6 esnafı tehditle haraca bağladığı, nitelikli yağma, silahlı yaralama ve tefecilik suçlarını işlediği belirlenen çeteye yönelik operasyon düzenlendi. 20 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 12 av tüfeği, 60 uyuşturucu hap ile dinleme cihazı dedektörü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, Emniyet’teki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)