Adana’da torun dehşeti: Hastanelik etti

Adana'da Serhat O., tartıştığı dedesi Hamed Emin O. ile babaannesi Redife O.'yu demir kürekle darp etti.

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Dehşete düşüren olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi.

Serhat O., henüz bilinmeyen bir nedenle dedesi Hamed Emin O. ve babaannesi Redife O. ile tartıştı.

Çıkan kavgada Serhat O., dedesi ile babaannesini bahçeden aldığı demir kürekle darp etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çift Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Serhat O. gözaltına alındı.

Hamed Emin O.’nun kaburgalarında kırık olduğu, Redife O. ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı. (DHA)