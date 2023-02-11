“Adıyaman’a kimse sahip çıkmadı, devlet yok”

Adıyaman'da depremde ailesinden birçok canı kaybeden kadının feryadı yürek dağladı. Acılı kadın, “Adıyaman sahipsiz kaldı, Adıyaman’a kimse sahip çıkmadı. Devlet yok… Benim 7 kardeşim burada 2 tanesi de orada. Burada 5 gündür bize yardım eden kimse yoktu” diyerek feryat etti.

Müslüm EVCİ

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle çok sayıda bina yıkılırken binlerce vatandaşımız da hayatını kaybetti. Depremden etkilenen illerin arasında bulunan Adıyaman'da da bina enkazlarında yeteri kadar arama kurtarma çalışması yapılmadığı ifade ediliyor.

“ADIYAMAN'A KİMSE SAHİP ÇIKMADI”

Adıyaman'daki deprem nedeniyle ailesinden birçok kişiyi kaybeden depremzede bir kadının feryadı yürek dağladı. Depremin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen yeterli yardımın gelmediğini ve Adıyaman'ın sahipsiz bırakıldığını söyleyen acılı kadın, “Adıyaman sahipsiz kaldı, Adıyaman'a kimse sahip çıkmadı. Devlet yok.. Benim 7 kardeşim burada 2 tanesi de orada. Burada 5 gündür bize yardım eden kimse yoktu. Abilerim hepsi, doktor, avukat, öğretmen… Biz çok güzel okuttuk, yetiştirdik onları”

“BABAMIN EVİ ANIT MEZAR OLDU”

Enkaz kaldırma çalışmasında kullanılan kepçelerin ağabeyinin arkadaşının olduğunu kaydeden gözü yaşlı kadın, “Kepçeler ağabeyimin arkadaşının, onlar çıkartıyor benim cenazelerimi. Devletten kimse gelmedi. Japonya'da Çin'de büyük şiddette oluyor da ne oluyor. Benim babamın evi anıt mezar oldu. Evimiz başımıza yıkıldı. Bu enkazı artık kaldırmayın diyorum. Burayı anıt mezar yapın diyorum. Ailem bitti…” dedi.

“5 GÜN OLDU KİMSE GELMEDİ”

Anne babasını kaybeden başka bir depremzede kadın ise, “5 gün oldu kimse gelmedi. Kim bunun hesabını verecek. Dünyamız başımıza yıkıldı” diyerek gözyaşı döktü. Depremzedeler, enkaz altından ses geldiğine yönelik gelen uyarının ardından umutla beklemeye devam etti.

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