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Adıyaman’da 117 saat sonra gelen mucize

Depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da bir mucize gerçekleşti. 8 katlı binanın 2'nci katında oturan Özlem Yılmaz, depremden 117 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Çalışmalarda ABD Arama Kurtarma Timi (USAİD) de yer aldı.

Yayınlanma: 05:58 - 11 Şubat 2023 Güncellenme:
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Adıyaman’da 117 saat sonra gelen mucize

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili vuran 7.7 ve 7.6’lık deprem sonrası bölgede arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. İstanbul Bağcılar Belediyesi arama- kurtarma ekipleri ve TTK madencileri, gece saatlerinde Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesi’ndeki Gözde Apartmanı’nın enkazından yaşam belirtileri aldı. Arama- kurtarma ekiplerinin, ‘Orada kimse var mı? Sesimi duyuyorsan 3 kere yere vur’ şeklindeki seslenişlerine 8 katlı binanın 2’nci katından 3 kere betona vurularak cevap verildi. Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekiplere AFAD ve UMKE de destek verdi. Yapılan çalışmalar sonucu saat 23.55’te Özlem Yılmaz isimli kadın enkaz altından sağ olarak çıkartıldı. (DHA)

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