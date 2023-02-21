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Adıyaman’da 25 bin konutun yapılacağı yer belli oldu

Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği şehirlerden olan Adıyaman'da Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kentin kuzey kesiminde bulunan Karadağ bölgesindeki kayalık alana 25 bin konut yapılacağını açıkladı.

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Adıyaman’da 25 bin konutun yapılacağı yer belli oldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremde büyük bir yıkım yaşayan Adıyaman’ın Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, afetzedeler için yapılacak 25 bin konutun kentin kuzey kesiminde bulunan kayalık Karadağ bölgesinde inşa edileceğini duyurdu.

“BÖLGEDE ZEMİN ETÜTLERİ YAPILIYOR”

Bölgede zemin etüt çalışmalarına başlandığını ifade eden Kılınç, “Şehri kuzeyde bulunan Karadağ’ın tepesinde ve arka tarafında çok ciddi bir alan var. Taşlık kayalık bir alan ve yeni konutları oraya yapalım. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı bu yöndeki talebimizi uygun gördü. Şu an ilk etapta yapılacak 25 bin konut için bölgede zemin etütleri yapıyorlar” dedi.

Depremde kentte bulunan 1250 binanın çöktüğünü vurgulayan Kılınç, afetin yaralanan birlik ve beraberlik içerisinde sarılabileceğini kaydetti. (DHA)

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