Adıyaman’da 4,1 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da saat 08.21'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derininde gerçekleştiği öğrenildi.
Adıyaman’da saat 08.21’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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