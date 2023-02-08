Adıyaman’da 64 saat sonra aynı aileden 4 çocuk kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremin ardından enkaz altında kalan aynı aileden 4 çocuk, Tokat AFAD ekiplerince 64 saat sonra kurtarıldı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

4 ÇOCUK DAHA ÇIKARILDI

Tokat AFAD Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, depremden 64 saat sonra Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde beş katlı bir bina enkazından aynı aileden 2 ila 10 yaşlarında 4 çocuk çıkarıldı. Depremzede çocuklar sağlık ekiplerine teslim edildi.

BİR KADIN ENKAZDAN ÇIKARILDI

Öte yandan Gaziantep İslahiye’de Özdemir Apartmanı’nda 23 saatlik çalışmalarının ardından enkazdan 62 saat sonra Fatma Demir’i (25) çıkardı.

Depremzede Sağ, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Enkazdan çıkarılırken çevresindeki ekiplere babasını soran Demir, yanına gelen babasına deprem anını anlattı.

Arama-kurtarma ekiplerini, bazı yakınlarının enkaz altındaki konumları hakkında bilgilendiren Demir, daha sonra bazı yakınları hakkında çevresindekilerden bilgi aldı. (AA)

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