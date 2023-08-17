Adıyaman’da korkutan deprem (Son depremler)
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 18.25'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Adıyaman’da deprem oldu. Gölbaşı ilçesindeki deprem saat 18.25’te meydana geldi.
Yerin 5.43 kilometre derinliğindeki deprem 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.0 büyüklüğünde ve yerin 4.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini aktardı.
Deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ