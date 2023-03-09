Adıyaman’da korkutan deprem (Son depremler)
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 21.55'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Adıyaman’da deprem oldu. Sincik ilçesindeki deprem 4.5 büyüklüğünde gerçekleşti.
Saat 21.55’te olan depremin derinliğinin 9.6 kilometre olduğu aktarıldı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin Çelikhan’da ve yerin 4.3 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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