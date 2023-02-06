Adıyaman’da otelde enkaz altında kalan kişilerden 12’si kurtarıldı

Turist Rehberleri Odaları Birliği (TUREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eğinlioğlu, “Eğitmenlerle birlikte 43 kişilik bir ekip eğitim amacıyla Adıyaman’daydı. Deprem sırasında enkaz altında kaldılar. Arkadaşlardan 12’si kurtarıldı. Fakat çalışmalar devam ediyor, teyitlemeye çalışıyoruz. Kurtarma ekibi orada” dedi.

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Eğitim turu için Adıyaman'da bulunan 43 kişilik turizm rehberi grubu İsias Otel'de enkaz altında kaldı. Gruptan 12 kişi enkaz altından çıkarıldı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin Turist Rehberleri Odaları Birliği (TUREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eğinlioğlu, şunları aktardı:

* “Eğitmenlerle birlikte 43 kişilik bir ekip eğitim amacıyla Adıyaman'daydı. Arkadaşlardan 12'si kurtarıldı. Fakat çalışmalar devam ediyor, teyitlemeye çalışıyoruz. Kurtarma ekibi orada. İlk aşamada vatandaşlar tarafından kurtarıldılar. Adıyaman'a biraz daha destek gitmesi gerekiyor. Biz öte yandan da yurt dışından gelecek yardımlar için çeviri yapmaları amacıyla dil bilen rehberlerimizi bölgeye göndermeye hazırlanıyoruz. Dil engelini kaldırırsak daha hızlı bir şekilde kurtarma çalışmaları yürütülebilir.”

“DAHA FAZLA DAYANAMIYORUZ”

Eğitim amacıyla Adıyaman'da bulunan ve enkaz altında kalan Ali Osman Aydın ise gönderdiği sesli mesaj ile yardım istedi. Aydın, şunları söyledi:

* “Şu anda gayet bilincimiz açık. Ben Ali Osman Aydın. Yanımda Nazım Harput var. Nazım Can Harput. İsias Otel'deydik. Bina üstümüze yıkıldı. Biz dışarıyı görüyoruz. İnsanlar bize ulaştı. Ancak insanların yapabileceği bir şey değil. Buraya AFAD'ın gelmesi lazım. Vatandaşlarla olmuyor. Çok fazla ilaç içtik. O ilaçlar bizi biraz yatıştırıyor. Ancak daha fazla dayanamıyoruz. Bakın, ben dışarıyı görüyorum. Burada bir otopark var. Otoparkın tepesinde ufak bir çatı var. Doğru Karar Eğitim Kurumları'nı görüyorum. Lütfen AFAD, ambulans bir şey gelsin. Yardım edin.”

Enkazdan çıkarılan 12 kişinin listesi şu şekilde:

“Johanna Carolina Cap, Berna Tanış, Tahsin Cem Efe, Müzeyyen Gökçen, İmran Aydoğdu, Leyla Dizdar, Berfin Yıldız, Abdülsamet Sarıtaş, Seçkin Bakırcı, Osman Altay, Nazımcan Hartlap ve Ali Osman Aydın.” ANKA

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