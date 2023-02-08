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Adıyaman’daki yıkım havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerin başında bulunan Adıyaman'da meydana gelen yıkım Reuters tarafından havadan fotoğraflandı.

Yayınlanma: 22:05 - 08 Şubat 2023 Güncellenme:
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Adıyaman’daki yıkım havadan görüntülendi
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Adıyaman Kahramanmaraş Reuters
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