Adliye yakınındaki silahlı kavgayla ilgili 17 tutuklama
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, adliye binası önündeki lokantada çıkan 1 kişinin ölümü 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili 17 kişi tutuklandı.
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, adliye binası önündeki lokantada çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
İddiaya göre, 2020 yılında Karabağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada ölen Lokman Çakar’ın yakınları, dava dosyasının görüldüğü İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmanın ardından, adliye binası karşısındaki lokantada, sanıkların yakınları ile karşılaştı.
Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 20 yaşındaki Umut Ertek hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan 20 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yaralılardan 2’sinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (AA)